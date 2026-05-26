पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है

पश्चिम बंगाल में 5 रुपये में मिलेगा मछली-भात, स्कूल-धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें

लेखन आबिद खान 04:33 pm May 26, 202604:33 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 27 मई से अन्नपूर्णा योजना के लिए फॉर्म जारी करना शुरू कर देगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आम लोगों के लिए भोजन को लेकर भी अहम घोषणा की गई है।