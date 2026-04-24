केदारनाथ में 38,000 श्रद्धालु, भक्ति और दिखावे को लेकर छिड़ी बहस

केदारनाथ प्रबंधन पर बढ़ता दबाव

सोशल मीडिया पर कई लोग यह राय रख रहे हैं कि तीर्थयात्रा अब सिर्फ पर्यटक यात्रा बनकर रह गई है। उनका कहना है कि लोग यहां वायरल पोस्ट और चमक-धमक वाले रील्स बनाने आते हैं।

कुछ लोगों की मांग है कि इन पवित्र स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए। वहीं, कुछ अन्य का मानना है कि अगर श्रद्धालु थोड़ा धैर्य और सम्मान दिखाएं, तो बहुत-सी समस्याएं खुद ही हल हो सकती हैं।

अब जब सभी की नजर केदारनाथ प्रबंधन पर है, तो उस पर भविष्य की यात्राओं के लिए भीड़ को नियंत्रित करने और साथ ही, आध्यात्मिक माहौल को भी बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।