मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र समेत 3 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

थानाप्रभारी विजय सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान चाचाई निवासी भगवत विश्वकर्मा, उनके बेटे राहुल और उनके साथ आई परिवार की महिला शीतल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि भगवत के बड़े बेटे की शादी 24 फरवरी को होनी थी और परिवार के लोग रिश्तेदारों में शादी के निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आई ऑडी कार के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें उनकी मौत हो गई।