पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक हुई 22 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय का खुलासा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस संघर्ष में हमने अपने 22 भारतीय नागरिकों को खो दिया है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हमारे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए हम वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों और लोगों के साथ लगातार बेहद करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। 3 भारतीय नागरिकों की मौत सऊदी अरब में हुई है।"