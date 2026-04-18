बॉयलर धमाके में 16 की मौत: जिंदल का सवाल, वेदांता चेयरमैन पर FIR इतनी जल्दी क्यों?
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छत्तीसगढ़ में वेदांता के पावर प्लांट में हुए एक दर्दनाक बॉयलर धमाके में 16 लोगों की जान चली गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद, सांसद नवीन जिंदल ने सवाल उठाया है कि पुलिस ने सीधे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया। उन्हें इस बात की चिंता है कि निजी कंपनियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, खासकर सरकारी कंपनियों के मुकाबले।
नवीन जिंदल ने सबूतों के आधार पर जांच की अपील की
जिंदल का कहना है कि जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराने के बजाय, सबूतों के आधार पर पूरी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने CII, FICCI और ASSOCHAM जैसे बड़े उद्योग निकायों से भी अपील की है कि वे न्याय के लिए आवाज उठाएं और सिस्टम पर लोगों का भरोसा बनाए रखने में सहयोग करें। जैसा कि उन्होंने कहा, "पहले जांच करें। सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करें। फिर कार्रवाई करें।"