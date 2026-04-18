बॉयलर धमाके में 16 की मौत: जिंदल का सवाल, वेदांता चेयरमैन पर FIR इतनी जल्दी क्यों? देश Apr 18, 2026

छत्तीसगढ़ में वेदांता के पावर प्लांट में हुए एक दर्दनाक बॉयलर धमाके में 16 लोगों की जान चली गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद, सांसद नवीन जिंदल ने सवाल उठाया है कि पुलिस ने सीधे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया। उन्हें इस बात की चिंता है कि निजी कंपनियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, खासकर सरकारी कंपनियों के मुकाबले।