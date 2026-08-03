असम में 15 वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की गई है

असम में 15 वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या, फूटा लोगों का गुस्सा

लेखन भारत शर्मा 01:25 pm Aug 03, 202601:25 pm

क्या है खबर?

असम के हैलाकांडी जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस जघन्य अपराध को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने पीड़िता के परिजनों के साथ मिलकर न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 को जाम कर दिया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।