मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर टेम्पो-ट्रक की टक्कर में 13 की मौत, 30 से अधिक घायल

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि 45 से अधिक लोग आयशर ट्रक में सवार होकर दहानू तालुका के बापूगांव से धानीवरी निवासी बलराम जयराम दांडेकर के यहां शादी में जा रहे थे। विवाह स्थल से कुछ दूर पहले ट्रक और कंटेनर के बीच हुई इस भीषण टक्कर हो गई। इसमें एक दोपहिया वाहन भी चपेट में आ गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 बाइक सवारों समेत 13 लोगों की मौत गई। घायलों का कासा उपजिला अस्पताल में उपचार जारी है।