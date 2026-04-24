लखनऊ गुरुकुल में 11 साल के छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, संचालक फरार देश Apr 24, 2026

लखनऊ के एक गुरुकुल में 11 साल के दिव्यांश नाम के बच्चे की मौत हो गई। वह कुछ ही दिन पहले मुफ्त वैदिक शिक्षा लेने के लिए यहां आया था। परिवार का आरोप है कि दिव्यांश के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे और उसे बांधे जाने के भी सबूत थे। परिवार को आशंका है कि बच्चे के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया गया।

हालांकि, गुरुकुल संचालक का कहना है कि दिव्यांश की मौत गिरने की वजह से हुई। लेकिन, मदद करने के बजाय उसने बच्चे के शव को परिवार के घर के बाहर छोड़ दिया और खुद फरार हो गया।