जुबीन गर्ग की पहली पुण्यतिथि पर होगा कार्यक्रम

जुबीन गर्ग की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का ऐलान, गायक को दी जाएगी श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Sep 03, 202612:12 pm

क्या है खबर?

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की अमर विरासत को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद किया जाएगा। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर, 2026 से होगी और समापन 19 सितंबर को किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और श्रद्धांजलि देकर जुबीन के संगीतमय सफर और सिनेमा में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। असम में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य भर से प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।