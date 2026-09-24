'पूजा मेरी जान' का ट्रेलर जारी, एकतरफा प्यार और खौफनाक अंजाम के बीच फंसी मृणाल ठाकुर

लेखन ज्योति सिंह 02:38 pm Sep 24, 202602:38 pm

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'पूजा मेरी जान' लंबे समय से चर्चा में रही है। मृणाल ठाकुर के मुख्य किरदार वाली यह एक सस्पेंस-थ्रिलर है, जिसका आधिकारिक ट्रेलर जारी हो गया है। यह फिल्म एकतरफा प्यार, सनक, दबाव, न सुनने की आदत और खौफनाक मंजर की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी दिखाने का वादा करती है। यही कारण है कि इसे सेंसर बोर्ड से 'A' प्रमाणपत्र दिया गया है। इसका निर्देशन नवजोत गुलाटी ने किया है।