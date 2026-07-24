फिल्म 'घमासान' का टीजर जारी

प्रतीक गांधी की फिल्म 'घमासान' का टीजर जारी, खलनायक बनकर अरशद वारसी ने चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 01:16 pm Jul 24, 202601:16 pm

क्या है खबर?

ZEE5 ने अपनी ओरिजनल फिल्म 'घमासान' का ऐलान किया है, जिसमें प्रतीक गांधी मुख्य किरदार में हैं। तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित इस क्राइम एक्शन-ड्रामा में अरशद वारसी खलनायक 'महाराज' के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियो और गोल्डन रेशियो फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। इसकी कहानी मध्य भारत के बीहड़ों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ईमानदार IPS अधिकारी (प्रतीक) और खूंखार डाकू सरगना (अरशद) के बीच आपसी टकराव पर आधारित है।