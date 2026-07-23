फिल्म 'दालिंब' का टीजर जारी, जितेंद्र कुमार ने दिखाया अब तक का सबसे अलग रूप

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Jul 23, 202604:02 pm

क्या है खबर?

'पंचायत' सीरीज से लोकप्रिय हुए अभिनेता जितेंद्र कुमार अपनी नई फिल्म 'दालिंब' लेकर आ रहे हैं। इस साल मार्च में निर्माताओं ने उनकी पहली झलक को पोस्टर के साथ जारी किया था। अब आधिकारिक टीजर सामने आया है। ZEE5 और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें जितेंद्र का लुक सबसे अलग होने वाला है। फिल्म की कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी प्रिया एवेन ने संभाली है, जबकि वरद भटनागर ने संवाद लिखे हैं।