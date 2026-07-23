फिल्म 'दालिंब' का टीजर जारी, जितेंद्र कुमार ने दिखाया अब तक का सबसे अलग रूप
क्या है खबर?
'पंचायत' सीरीज से लोकप्रिय हुए अभिनेता जितेंद्र कुमार अपनी नई फिल्म 'दालिंब' लेकर आ रहे हैं। इस साल मार्च में निर्माताओं ने उनकी पहली झलक को पोस्टर के साथ जारी किया था। अब आधिकारिक टीजर सामने आया है। ZEE5 और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें जितेंद्र का लुक सबसे अलग होने वाला है। फिल्म की कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी प्रिया एवेन ने संभाली है, जबकि वरद भटनागर ने संवाद लिखे हैं।
टीजर
जानिए कैसा है 'दालिंब' का टीजर
टीजर में जितेंद्र बिल्कुल अलग, डार्क और रहस्यमयी अवतार में नजर आए हैं। उनका चेहरा पारंपरिक लोककलाकार की तरह रंगा दिखाया गया है।
निर्माताओं ने कैप्शन दिया, 'एक बच्चा लापता हो जाता है। एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। दोनों को ढूंढने की दौड़ शुरू होती है।'
मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म क्राइम, अपराधबोध, भावनात्मक पल और रहस्यमयी मिथक होने का संकेत देती है।
इसका प्रीमियर ZEE5 पर होगा, लेकिन रिलीज तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
A child disappears. A killer is on the loose. The race to find both begins.— ZEE5Official (@ZEE5India) July 23, 2026
Dalimb. Coming Soon on Zee 5.#Dalimb #BoldStoriesLiveHere #Zee5#DalimbOnZEE5 pic.twitter.com/Vm9AUIc7DG