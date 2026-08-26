प्रतीक गांधी की फिल्म 'घमासान' का ट्रेलर रिलीज, खूंखार डाकू बनकर आए अरशद वारसी

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Aug 26, 202603:52 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने अपनी फिल्म 'घमासान' का ट्रेलर जारी कर दिया है। प्रतीक गांधी की मुख्य भूमिका वाली यह एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें अरशद वारसी भी अहम किरदार में हैं। इसका निर्माण जियो स्टूडियो और गोल्डन रेशियो फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। राजपाल यादव और इशिता दत्ता भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फिल्म की कहानी अपराध, राजनीति, जातिगत समीकरण, डर और सत्ता जैसे तत्वों का मिश्रण पेश करती है। इसका प्रीमियर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा।