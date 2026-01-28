वेब सीरीज 'शब्द- रीत और रिवाज' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 06:58 pm Jan 28, 202606:58 pm

क्या है खबर?

OTT प्लेटफॉर्म जी5 ने अपनी हिंदी ओरिजिनल वेब सीरीज 'शब्द- रीत और रिवाज' की घोषणा करने के बाद इसका ट्रेलर जारी कर दिया है। पंजाब में फिल्माए गए 6 एपिसोड वाली इस सीरीज का निर्देशन अमित गुप्ता ने किया है, जबकि इसका निर्माण रस्क मीडिया द्वारा हुआ है। मिहिर आहूजा और सुविंदर विक्की मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसकी कहानी पिता-पुत्र के भावुक रिश्ते, पीढ़ीगत अपेक्षाओं और पहचान बनाने के लिए जरूरी साहस को दिखाने का दावा करती है।