'रंगबाज' सीजन 4 का हो गया ऐलान

ZEE5 की सीरीज 'रंगबाज' के चौथे सीजन का ऐलान, इस बार मोहित रैना संभालेंगे कमान

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Jul 21, 202603:11 pm

क्या है खबर?

ZEE5 की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज 'रंगबाज' अपने चौथे सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। क्राइम-ड्रामा से भरपूर इस सीरीज के पिछले 3 सीजन बेहद सफल साबित हुए। अगली कड़ी ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि चौथे सीजन में मुख्य किरदार के रूप में मोहित रैना नजर आएंगे, जो पौराणिक टीवी शो 'देवों के महादेव' से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। निर्माताओं ने चौथे सीजन का प्रोमो जारी कर दिया है।