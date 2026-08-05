अदनान सामी ने नया गाना 'इश्क तमाशा' जारी किया, जादुई आवाज से फिर छेड़ा सुर

लेखन ज्योति सिंह 06:53 pm Aug 05, 202606:53 pm

क्या है खबर?

सुरों के जादूगर अदनान सामी अपना नया एकल गाना 'इश्क तमाशा' लेकर आ चुके हैं। जी म्यूजिक कंपनी ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया है, जिसमें गायक अपनी मखमली आवाज और एक भावपूर्ण धुन का जादू चलाते दिखे। बदलते वक्त में 'इश्क तमाशा' समकालीन नजरिए से मोहब्बत के नए सफर और उसके जुनून को दिखाता है। इसका संगीत दिल छू लेने वाला और धमाकेदार है, जो सुनने वाले को थिरकने पर मजबूर कर देगा।