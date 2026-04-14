दादी आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं जनाई, लिखा- वह सभी के दिलों में रहेंगी

उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मैं भावआनों से इतनी भरी हूं कि जब समय मिलेगा तब कुछ लिखूंगी, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि आज और उसके बाद भी बहुत से लोगों ने उनका सम्मान किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके प्रति अपना प्यार दिखाया। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूं। वह इसकी पूरी हकदार थीं। मुझे एहसास है कि वह हम सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। उन्होंने ऊपर से सब देखा है।'

डेब्यू

फिल्मों में जल्द डेब्यू करेंगी जनाई भोसले

जनाई ने अपनी दादी की तरह ही संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला किया। पिछले साल उनका गाना 'केहंदी' जारी हुआ था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। खुद आशा भाेसले ने अपनी पोती की तारीफ करते हुए उनका हौसला बढ़ाया था। संगीत के अलावा, जनाई अभिनय की दुनिया में भी सक्रिय होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज' से डेब्यू करते हुए देखा जाएगा।