जहान कपूर ने नए प्रोजेक्ट को लेकर बात की

'ब्लैक वारंट' वाले जहान कपूर के पास नहीं कोई नया काम? पहली बार किया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 01:42 pm Jan 01, 202601:42 pm

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता शशि कपूर के पोते जहान कपूर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' में नजर आए थे। विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित इस सीरीज के जरिए अभिनेता ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनके अभिनय को लोगों ने जमकर सराहा था। यही नहीं, लोग बेसब्री से जहान के नए प्रोजेक्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। इधर, जहान ने एक बातचीत में खुलासा किया है कि उन्होंने अभी तक कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया।