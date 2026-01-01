'ब्लैक वारंट' वाले जहान कपूर के पास नहीं कोई नया काम? पहली बार किया खुलासा
क्या है खबर?
दिवंगत अभिनेता शशि कपूर के पोते जहान कपूर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' में नजर आए थे। विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित इस सीरीज के जरिए अभिनेता ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनके अभिनय को लोगों ने जमकर सराहा था। यही नहीं, लोग बेसब्री से जहान के नए प्रोजेक्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। इधर, जहान ने एक बातचीत में खुलासा किया है कि उन्होंने अभी तक कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया।
बयान
नए प्रोजेक्ट को लेकर बोले जहान कपूर
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में, जहान ने नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा, "कुछ दिलचस्प चीजें हैं जिनके साकार होने की मुझे उम्मीद है, लेकिन काम सुस्त तरीके से चल रहा है। सच ये है कि लोग भले आपके काम को पसंद कर रहे हों, वे उससे भी बड़ी ताकतों के अधीन होते हैं। भले लोगों द्वारा इस सीरीज को साल की सर्वश्रेष्ठ सीरीज बताया गया हो लेकिन काम को आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा है।"
दर्द
जहान का पहली बार छलका दर्द
जहान ने कहा, "मैं व्यस्त रहना चाहता हूं। मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जिनपर मुझे विश्वास है, लेकिन 'ब्लैक वारंट' के बाद मैंने अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया।" उन्होंने आगे कहा, "आज के दौर में इतना हेरफेर होता है कि कलाकार का मूल व्यक्तित्व खो जाता है। कुछ लोग इस खेल को खेलना जानते हैं, लेकिन मैं नहीं।" इधर, 'ब्लैक वारंट 2' कथित क्रिएटिव मतभेदों के चलते अनिश्चितकाल के लिए टल गई है।