युवराज सिंह ने अपनी बायोपिक पर दिया बड़ा अपडेट, स्क्रिप्ट से शूटिंग तक बताया सबकुछ

भूषण कुमार और फिल्म 'सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स' बनाने वाले रवि भगचांदका, युवराज की बायोपिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पर काम जारी है।

अपनी बायोपिक की स्थिति पर अपडेट देते हुए युवराज ने बताया, "स्क्रिप्ट राइटिंग का काम पिछले 6 महीनों से चल रहा है और अगले 9 से 12 महीनों में पटकथा पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अगर मेरी टीम समय पर अपना काम पूरा कर लेती है तो हम अगले साल से शूटिंग शुरू कर देंगे।"