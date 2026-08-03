आदित्य चोपड़ा नई सीरीज को लेकर तैयारी में जुटे

'द रेलवे मैन' के बाद यशराज फिल्म्स का बड़ा दांव, 'टनल मैन' से धमाके की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 05:45 pm Aug 03, 202605:45 pm

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स के बैनर तले निर्मित सीरीज 'द रेलवे मैन' 2023 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी साल 1984 के भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है। खबर है कि इसकी सफलता के बाद निर्माता आदित्य चोपड़ा वास्तविक जीवन की वीरता पर आधारित एक और प्रेरणादायक कहानी लाने की योजना बना रहे हैं। पिंकविला के मुताबिक, YRF 'टनल मैन' नाम की एक वेब सीरीज का निर्माण कर रहा है, जो 023 के उत्तराखंड सुरंग बचाव अभियान पर आधारित होगी।