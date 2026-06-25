'स्प्लिट्सविला' के सितारे 'लॉक अप' में, रितेश देशमुख- फराह खान की जेल में मचेगा बवाल; टीजर ने बढ़ाई हलचल
नेटफ्लिक्स का नया रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' एक बार फिर चर्चा में है। 'स्प्लिट्सविला' के जाने-माने चेहरे योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी भी अब इस शो का हिस्सा बन गए हैं।
इस बात का खुलासा एक नए टीजर के जरिए हुआ है। टीजर में मुनव्वर फारूकी एक बिल्कुल नए जेल सेट को देखते हुए नजर आते हैं।
इस सेट में कैदियों के लिए रहने की जगह और एक रहस्यमयी नेकबैंड भी दिखाई देता है, जिससे साफ है कि इस बार शो में कई बड़े मोड़ आने वाले हैं।
जेलर के रूप में कौन आएगा नजर?
इस सीजन में 14 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे, जिन्हें खाने-पीने जैसी जरूरी चीजें हासिल करने के लिए टास्क पूरे करके पैसे कमाने होंगे। 6 हफ्तों तक चलने वाले इस शो में रितेश देशमुख और फराह खान जेलर की भूमिका निभाएंगे।
इनके अलावा राम कपूर, धीरज धूपर, शिवांगी जोशी और पामेला सेरेना जैसे सितारे भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। बालाजी टेलीफिल्म्स और कोलोसियम मिलकर इस शो का निर्माण कर रहे हैं, जो पूरे 6 हफ्तों तक दर्शकों को ड्रामा दिखाता रहेगा।