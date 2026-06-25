'स्प्लिट्सविला' के सितारे 'लॉक अप' में, रितेश देशमुख- फराह खान की जेल में मचेगा बवाल; टीजर ने बढ़ाई हलचल मनोरंजन Jun 25, 2026

नेटफ्लिक्स का नया रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' एक बार फिर चर्चा में है। 'स्प्लिट्सविला' के जाने-माने चेहरे योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी भी अब इस शो का हिस्सा बन गए हैं।

इस बात का खुलासा एक नए टीजर के जरिए हुआ है। टीजर में मुनव्वर फारूकी एक बिल्कुल नए जेल सेट को देखते हुए नजर आते हैं।

इस सेट में कैदियों के लिए रहने की जगह और एक रहस्यमयी नेकबैंड भी दिखाई देता है, जिससे साफ है कि इस बार शो में कई बड़े मोड़ आने वाले हैं।