हनी सिंह के लाइव शो में गेट पर चढ़ीं महिला फैन ने दी गालियां, वीडियो वायरल

मुंबई में आयोजित योयो हनी सिंह के लाइव कॉन्सर्ट का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला फैन गायक से मिलने की धुन में सुरक्षा घेरा तोड़कर गेट फांदने की कोशिश करती नजर आ रही है। जब बाउंसरों ने उसे रोकने की कोशिश की तो महिला अपना आपा खो बैठी और सुरक्षाकर्मियों को भद्दी गालियां देने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो दीवानगी या बदतमीजी? फैन ने बाउंसरों से की गाली-गलौज सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब अंदर हनी परफॉर्म कर रहे थे, तब बाहर एक महिला फैन ने बंद गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर उसे रोकने की कोशिश की, मामला और बिगड़ गया। महिला अपना आपा खो बैठी और सरेआम चिल्लाते हुए बाउंसरों को गंदी-गंदी गालियां देने लगी। दीवानगी और बदतमीजी की हद पार करने वाला ये ड्रामा अब इंटरनेट पर बहस का विषय बना हुआ है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो Scence from Yesterday Yo Yo Honey Singh Concert 💀



- This girl arrive when Gate was close but she still try to argue with guards to open the gate 🤦 pic.twitter.com/h1WF61iQiF — Sumit (@beingsumit01) March 29, 2026

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सवाल भीड़ प्रबंधन पर उठे सवाल इस वीडियो पर लोग मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये घटना मुंबई शो में भीड़ प्रबंधन को लेकर आ रही शिकायतों के बीच सामने आई है। कई दर्शकों ने वहां घंटों इंतजार करने और आयोजन में भारी कमियों का आरोप लगाया है। इसके साथ ही ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि बिना उचित पास या अनुमति के लोग प्रीमियम सेक्शन में घुसने में कामयाब रहे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी और बढ़ गई।

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कार्यक्रम मुंबई के बाद अब इन शहरों में मचेगा 'योयो' का शोर इस शोर-शराबे और अव्यवस्था के बावजूद हनी सिंह की परफॉर्मेंस के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने पूरे जोश के साथ अपना शो जारी रखा। मुंबई के बाद हनी 4 अप्रैल को पुणे, 11 अप्रैल को कोटा, 25 अप्रैल को इंदौर, 2 मई को लखनऊ, 9 मई को कोलकाता में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और इसके बाद 16 मई को बेंगलुरु में उनके इस टूर का समापन होगा।