सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज से 2 दिन पहले तक 'ये प्रेम मोल लिया' के ओपनिंग डे के लिए देशभर में 10 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

इससे फिल्म ने करीब 30 लाख रुपये की ग्रॉस कमाई की है। वहीं, पूरे वीकेंड की एडवांस बुकिंग को मिलाकर यह आंकड़ा 50 लाख रुपये के पार पहुंच गया है।

अगले 2 दिनों में बुकिंग बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि इसके एक करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की संभावना कम है।