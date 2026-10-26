अहान पांडे और शरवरी की फिल्म को मिला ये नाम, पहला रोमांटिक पोस्टर हुआ जारी

अहान और शरवरी की फिल्म 'बेपरवाह' का पहला पोस्टर सामने आया है, जिसमें दोनों कलाकार सूरज की रोशनी के बीच एक रोमांटिक अंदाज में दिख रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, 'प्यार में निडर...बेपरवाह।'

पोस्टर में अहान के हाथ में बंदूक है, जबकि शरवरी गिटार लिए हुए हैं। यह झलक फिल्म के म्यूजिकल होने के साथ-साथ एक्शन व थ्रिल होने का संकेत देती है।

इसे गुड फ्राइडे के अवसर पर 26 मार्च, 2027 को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा।