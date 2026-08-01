यश की ये आने वाली फिल्में बदल देंगी बॉक्स ऑफिस का खेल

'रामायण' समेत यश की झोली में ये बड़ी फिल्में, एक में नजर आएंगी 4 धांसू अभिनेत्रियां

लेखन अंशिका शुक्ला 10:05 am Aug 01, 202610:05 am

क्या है खबर?

यश अपनी आगामी फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें रावण के उनके दमदार अवतार को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि, यश की झोली में सिर्फ यही फिल्म नहीं है। आने वाले समय में वह कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म के अलावा वो किस फिल्म में नजर आएंगे और वो कब रिलीज होगी।