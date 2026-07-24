'रामायण' में 'रावण' बनना नहीं था आसान, यश ने अपने किरदार पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

'रामायण' में 'रावण' बनना नहीं था आसान, यश ने अपने किरदार पर पहली बार तोड़ी चुप्पी
क्या है खबर?
नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर को 'भगवान राम' का किरदार निभाते देखा जाएगा। वहीं कन्नड़ सुपरस्टार यश उनके विरोधी 'रावण' का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में, सैन डिएगो के कॉमिक-कॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों कलाकार शामिल हुए। इस दौरान, यश ने एक यूट्यूब चैनल से अपने किरदार, 'रावण' की भूमिका निभाने की चुनौतियों और फिल्म निर्माता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस भूमिका को संतुलित करने के बारे में बात की।
प्रतिक्रिया
रावण की भूमिका निभाना था चुनौतीपूर्ण
यश ने बताया कि उनके लिए फिल्म में 'रावण' की भूमिका निभाना सुखद था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसे प्रस्तुत करने में थी जिसे दर्शक पहले से अच्छी तरह जानते हैं। 'रामायण' नाटकों, टीवी शो और फिल्मों में अनगिनत बार प्रस्तुत हो चुकी है।
उन्होंने कहा, "इसे अनोखे तरीके से निभाना और प्रामाणिक दिखाना, यह एक चुनौतीपूर्ण काम था, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो मेरे लिए बहुत रोमांचक हो सकता है।"
मकसद
दर्शकों के सामने सार्थक कहानियां प्रस्तुत करना लक्ष्य
फिल्म में अभिनेता और निर्माता के रूप में अपनी दोहरी जिम्मेदारियों पर बात करते हुए यश ने कहा कि उनका लक्ष्य हमेशा से दर्शकों के सामने सार्थक कहानियों को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करना रहा है।
उन्होंने कहा कि फिल्म का हिस्सा बनने वाले हर कलाकार का यही मानना है कि हम हमारी प्रतिभा सर्वोत्तम तरीके से प्रदर्शित करें।
बता दें, 'रामायण' दिवाली, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे समेत कई कलाकार हैं।