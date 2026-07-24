यश ने अपने किरदार 'रावण' के बारे में बात की

'रामायण' में 'रावण' बनना नहीं था आसान, यश ने अपने किरदार पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Jul 24, 202611:57 am

क्या है खबर?

नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर को 'भगवान राम' का किरदार निभाते देखा जाएगा। वहीं कन्नड़ सुपरस्टार यश उनके विरोधी 'रावण' का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में, सैन डिएगो के कॉमिक-कॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों कलाकार शामिल हुए। इस दौरान, यश ने एक यूट्यूब चैनल से अपने किरदार, 'रावण' की भूमिका निभाने की चुनौतियों और फिल्म निर्माता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस भूमिका को संतुलित करने के बारे में बात की।