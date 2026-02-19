'टॉक्सिक' का नया पोस्टर जारी

'टॉक्सिक' के नए पोस्टर ने बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कन, जानिए कब आएगा टीजर

लेखन ज्योति सिंह 02:12 pm Feb 19, 202602:12 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का जहां बेसब्री से इंतजार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर, सुपरस्टार यश अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' के जरिए लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। KVN प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और गीतु मोहनदास द्वारा निर्देशित इसकी रिलीज तारीख 19 मार्च है। फिल्म की पहली झलक जनवरी, 2026 में जारी की गई थी। अब लोगों की दिलों की धड़कनों को बढ़ाने इसका नया पोस्टर आ गया है, जो अपने साथ टीजर रिलीज पर भी अपडेट लाया है।