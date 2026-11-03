यश के रावण बनने से क्यों परेशान हो गए थे बेटे यथर्व? अभिनेता ने खोला राज

यश ने बताया, "एक बेटे के लिए उसके पिता ही उसके हीरो होते हैं, क्योंकि उसे रामायण की कहानी पता है, इसलिए उसने मुझसे पूछा, 'आप रावण हैं? आप रावण कैसे हो सकते हैं? क्या आप राम नहीं हैं?'

तब मैंने उससे कहा, 'हां, असल जिंदगी में तो मैं राम ही हूं, लेकिन फिल्म में मैं रावण का किरदार निभा रहा हूं।'

इस पर उसने कहा, 'तो फिर आप बुरे इंसान हैं।' तब मैंने उसे अभिनय के बारे में समझाया।