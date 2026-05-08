फिल्म 'रामायण' की शूटिंग में जुटे यश

'टॉक्सिक' की रिलीज टलते ही 'रामायण' में जुटे यश, खास दृश्यों पर शुरू किया काम

लेखन ज्योति सिंह 03:22 pm May 08, 202603:22 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यही नहीं, परियोजना से जुड़ा एक-एक अपडेट लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर रहा है। अब खबर है कि यश ने मुंबई स्थित फिल्म सिटी में 'रावण' के रूप में अहम दृश्यों की शूटिंग शुरू की है। इसके लिए सेट पर मिथिला राज्य का निर्माण हुआ है। यह अपडेट ऐसे समय में आया है, जब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज (4 जून) टल गई है।