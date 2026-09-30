'नई नवेली' का ट्रेलर हुआ जारी, यामी गौतम का अनोखा अवतार हंसाने के साथ डराएगा भी

'नई नवेली' मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित ऐसे परिवार की कहानी है, जिसकी नई बहू (यामी) घर में सब कुछ ठीक कर देती है, लेकिन जल्द उसके देवर को शक होता है कि उसकी नई भाभी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक 'डायन' है।

फिर इसमें अलौकिक शक्तियां, रावण वध और रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य आते हैं।

फिल्म में आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुनीता राजवार और मीता वशिष्ठ समेत कई कलाकार हैं। यह 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।