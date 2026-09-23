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यामी गौतम की ये 5 फिल्में IMDb पर अव्वल, एक ने जीता पूरे देश का दिल
यामी गौतम की इन फिल्मों को मिली सबसे ज्यादा रेटिंग

यामी गौतम की ये 5 फिल्में IMDb पर अव्वल, एक ने जीता पूरे देश का दिल

लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2026
01:47 pm
क्या है खबर?

साल 2026 यामी गौतम के लिए बेहद खास साबित हुआ है। 'आर्टिकल 370' में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद उनके फिल्मी सफर की एक बार फिर खूब चर्चा हो रही है। यामी ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शकों ने भी खूब सराहा। आइए जानते हैं IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली उनकी 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में।

#1

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' यामी के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है।

IMDb पर 8.2/10 की शानदार रेटिंग पाने वाली इस ब्लॉकबस्टर ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था।

भारतीय सेना के शौर्य और सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित इस फिल्म में विक्की कौशल संग यामी ने जासूस 'जैस्मिन' का दमदार किरदार निभाया।

फिल्म की बेहतरीन कहानी और यामी के संजीदा अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों से खूब वाहवाही मिली।

#2

'आर्टिकल 370'

दूसरे स्थान पर यामी की 'आर्टिकल 370' है, जिसे IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली है। आदित्य सुहास जंभाले के निर्देशन में बनी साल 2024 की इस राजनीतिक-ड्रामा फिल्म में यामी गौतम ने NIA अफसर जुनी हक्सर का सशक्त किरदार निभाया था।

कहानी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के साहसिक मिशन पर आधारित है। फिल्म में यामी के अलावा प्रियामणि और अरुण गोविल भी मुख्य भूमिकाओं में थे।

इसी दमदार प्रदर्शन के लिए यामी को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

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#3 और #4

'हक' और विक्की डोनर

यामी गौतम के शानदार करियर में 'हक' (2025) और उनकी पहली फिल्म 'विक्की डोनर' दोनों को ही IMDb पर 7.7 की शानदार रेटिंग मिली है।

जहां 'विक्की डोनर' में आयुष्मान खुराना के साथ उनकी हल्की-फुल्की लव स्टोरी और संजीदा अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीता, वहीं 'हक' में इमरान हाशमी के साथ उनके गंभीर कोर्टरूम ड्रामा को जबरदस्त सराहना मिली।

ये दोनों ही फिल्में यामी की बेहतरीन अभिनय क्षमता और मजबूत स्क्रिप्ट चयन का प्रतीक हैं।

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#5

'अ थर्सडे'

चौथे स्थान पर IMDb पर 7.6 रेटिंग हासिल करने वाली 'अ थर्सडे' है। बहजाद खंबाटा के निर्देशन में बनी इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में यामी ने 'नैना जायसवाल' नाम की प्ले-स्कूल टीचर का मुख्य किरदार निभाया था।

कहानी में मोड़ तब आता है, जब नैना 16 मासूम बच्चों को बंधक बनाकर सरकार को चौंकाने वाली मांगें रखती हैं।

अतुल कुलकर्णी, नेहा धूपिया और डिंपल कपाड़िया के शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म में भी यामी के काम की खूब तारीफ हुई।

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