यामी गौतम की इन फिल्मों को मिली सबसे ज्यादा रेटिंग

यामी गौतम की ये 5 फिल्में IMDb पर अव्वल, एक ने जीता पूरे देश का दिल

लेखन नेहा शर्मा 01:47 pm Sep 23, 202601:47 pm

क्या है खबर?

साल 2026 यामी गौतम के लिए बेहद खास साबित हुआ है। 'आर्टिकल 370' में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद उनके फिल्मी सफर की एक बार फिर खूब चर्चा हो रही है। यामी ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शकों ने भी खूब सराहा। आइए जानते हैं IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली उनकी 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में।