यामी गौतम के एक लाइक ने फिर मचाया बवाल

यामी गौतम खुद को मानती हैं मां सीता के किरदार के लिए बेहतर? जानिए पूरा ममला

लेखन अंशिका शुक्ला 11:07 am Nov 10, 202611:07 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री यामी गौतम इंस्टाग्राम पर एक कथित लाइक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, रेडिट पर साझा किए गए एक स्क्रीनशॉट में यामी एक ऐसी पोस्ट को लाइक करती नजर आ रही हैं, जिसमें उन्हें मां सीता के किरदार के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। यह पोस्ट 'द अल्टीमेट ट्रोल्स' नाम के इंस्टाग्राम पेज पर साझा की गई थी। इसमें लिखा था कि मां सीता की भूमिका यामी से बेहतर कोई नहीं निभा सकता।