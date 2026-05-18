सीरीज 'हूज योर गायनेक' का लौट रहा दूसरा सीजन, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 03:03 pm May 18, 202603:03 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद 'डॉ. विदुषी कोठारी' के किरदार में लौट रही हैं। उनकी सीरीज 'हूज योर गायनेक' का दूसरा सीजन लौट रहा है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। नया सीजन और भी ज्यादा हंसी, भावनात्मक पल और जिंदगी के संघर्षों से भरपूर होने का वादा करता है। द वायरल फीवर (TVF) और गिरलियापा द्वारा निर्मित, इस शो का निर्देशन हिमाली शाह ने किया है। करिश्मा सिंह और आरोन अर्जुन कौल भी अपने किरदारों में वापसी करेंगे।