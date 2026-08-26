यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय कौन थीं, जिनकी महाकाल जाते वक्त थमीं सांसें? मां ने भी गंवाई जान

ये दर्दनाक हादसा उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर रामाखेड़ी गांव के पास हुआ। परिवार कार से महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और छवि व उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में छवि के पिता श्यामलाल, रिश्तेदार सूरजपाल और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल आगर में भर्ती कराया गया है।