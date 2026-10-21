सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हरीश ने किया सुसाइड

चेन्नई के इन्फ्लुएंसर हरीश कौन थे, जिन्होंने 27 साल की उम्र में की आत्महत्या?

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Oct 21, 202612:22 pm

क्या है खबर?

चेन्नई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वी हरीश ने महज 27 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 'फाइनेंस विद हरीश' नाम से लोकप्रिय एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर थे जिन्हें 13 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते थे। इस खबर से हर कोई दंग है। हरीश के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को वेंचर स्टूडियो जेमुरिया इंक के CEO जेसन सैमुअल ने साइबरबुलिंग का शिकार बनाया था, जिसके कारण हरीश ने यह घातक कदम उठाया।