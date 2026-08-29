सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मंजीत कौर कौन थीं?

इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर कौन थीं, जिन्हें अपहरण के बाद हैवानों ने पीटा और फिर जिंदा जलाया?

लेखन नेहा शर्मा 04:56 pm Aug 29, 202604:56 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर के अपहरण और हत्याकांड से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। बेखौफ बदमाशों ने पहले उनका अपहरण किया, फिर बेरहमी से पिटाई की और इसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया। करीब 2 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं कि आखिर मंजीत कौर कौन थीं और उनके साथ ये खौफनाक हादसा कैसे हुआ।