अभिनेत्री नंदिनी CM कौन थीं, जिन्होंने ले ली खुद की जान? पुलिस के हाथ लगा नोट
क्या है खबर?
मनोरंजन जगत से चौंकाने वाली खबर आई है। कन्नड़ टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री नंदिनी CM का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। बेंगलुरु के केंगेरी स्थित इंस्टा लिविंग PG में उनका शव मिला। बताया जाता है कि नंदिनी ने अपने कमरे में कथित आत्महत्या की है। जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसे अभिनेत्री द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला है। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।
परिचय
कौन थीं अभिनेत्री नंदिनी CM?
नंदिनी, कर्नाटक के बल्लारी की रहने वाली थीं, जिन्होंने 2018 में स्कूली शिक्षा पूरी की। 2018 में वह बेंगलुरु आ गई, जहां उन्होंने RR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। हालांकि, अभिनय के चलते उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। 2023 में उन्हें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। नंदिनी को तमिल शो 'गौरी' से पहचान मिली थी। उन्हें कई लोकप्रिय कन्नड़ शो में भी देखा गया था।
वजह
अवसाद बनी नंदिनी की मौत की वजह
न्यूज18 के मुताबिक, पुलिस को मिले नोट के आधार पर नंदिनी शादी के लिए तैयार नहीं थीं और अवसाद से जूझ रही थीं। उन्होंने नोट में कथित तौर पर माता-पिता द्वारा बिना मर्जी शादी का दबाव डालने का दुख भी व्यक्त किया है। पुलिस का कहना है कि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला है। जांच की जा रही है। उधर, नंदिनी के निधन की खबर से प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।