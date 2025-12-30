अभिनेत्री नंदिनी CM का निधन

अभिनेत्री नंदिनी CM कौन थीं, जिन्होंने ले ली खुद की जान? पुलिस के हाथ लगा नोट

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Dec 30, 202510:53 am

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से चौंकाने वाली खबर आई है। कन्नड़ टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री नंदिनी CM का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। बेंगलुरु के केंगेरी स्थित इंस्टा लिविंग PG में उनका शव मिला। बताया जाता है कि नंदिनी ने अपने कमरे में कथित आत्महत्या की है। जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसे अभिनेत्री द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला है। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।