'युजवेंद्र चहल ने मुझे 'क्यूट' कहा...', वीडियो में दावा करने वालीं तानिया चटर्जी कौन हैं?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी निजी जिंदगी को लेकर फिर चर्चा में आ गए हैं। अभिनेत्री तानिया चटर्जी ने दावा किया है कि क्रिकेटर ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हुए "क्यूट" कहा है। तानिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाती नजर आईं। इस वीडियो ने तुरंत सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है। आइए जानते हैं कि आखिर तानिया चटर्जी कौन हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Dude wtf, Taniya chatterjee exposing yuzvendra chahal.— Aditya. (@Adityaverce) April 12, 2026
She showing her instagram dm to paps where yuzi replied to her story and said her cute.
If this is real shame on yuzvendra. pic.twitter.com/E4sYyc1uk2
परिचय
कौन हैं तानिया चटर्जी?
पश्चिम बंगाल की रहने वालीं तानिया ने 'उल्लू' ऐप के शोज से लोकप्रियता हासिल की है। उन्हें 'गंदी बात', 'फ्लैटमेट', 'कसक', 'वॉचमैन', 'लव बाइट्स' और 'उठा पाटक' जैसी कई फिल्मों और सीरीज में देखा जा चुका है। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं, जहां वह अपनी बोल्ड तस्वीरों से लोगों का ध्यान खींचती हैं। फिलहाल तो तानिया ने अपने इंस्टग्राम चैटबॉक्स को दिखाकर चर्चाएं बटोर ली हैं, जिसमें उन्होंने चहल द्वारा मैसेज भेजे जाने की बात कही है।
प्रतिक्रिया
तानिया चटर्जी की वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
वीडियो में, अभिनेत्री कहती हैं कि क्यूट कहना बहुत आम बात है। बहुत लोग उन्हें क्यूट कहते हैं। तानिया यह भी कहती हैं कि वह चहल को रिप्लाई नहीं दे सकीं, क्योंकि उन्हें बहुत देर से मैसेज को देखा था। उधर वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने चहल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'पहले धनश्री, फिर महवश और अब तानिया...।' एक अन्य ने लिखा, 'युजवेंद्र को ऐसी हरकत शाेभा नहीं देती।'