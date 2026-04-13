'युजवेंद्र चहल ने मुझे 'क्यूट' कहा...', वीडियो में दावा करने वालीं तानिया चटर्जी कौन हैं?

Dude wtf, Taniya chatterjee exposing yuzvendra chahal. She showing her instagram dm to paps where yuzi replied to her story and said her cute. If this is real shame on yuzvendra. pic.twitter.com/E4sYyc1uk2

परिचय

कौन हैं तानिया चटर्जी?

पश्चिम बंगाल की रहने वालीं तानिया ने 'उल्लू' ऐप के शोज से लोकप्रियता हासिल की है। उन्हें 'गंदी बात', 'फ्लैटमेट', 'कसक', 'वॉचमैन', 'लव बाइट्स' और 'उठा पाटक' जैसी कई फिल्मों और सीरीज में देखा जा चुका है। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं, जहां वह अपनी बोल्ड तस्वीरों से लोगों का ध्यान खींचती हैं। फिलहाल तो तानिया ने अपने इंस्टग्राम चैटबॉक्स को दिखाकर चर्चाएं बटोर ली हैं, जिसमें उन्होंने चहल द्वारा मैसेज भेजे जाने की बात कही है।