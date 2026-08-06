'लॉकअप 2': श्रेया कालरा कौन हैं, जिन्होंने टीवी के धुरंधरों को पछाड़कर जीत लिया शो?

14 जनवरी, 1997 को इंदौर में जन्मीं श्रेया ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था।

उन्होंने शहर के एक कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की और फिर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से MBA पूरा किया।

साल 2018 में उन्होंने टिक-टॉक पर डांस वीडियो, लिप-सिंक क्लिप और फैशन से जुड़े वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे।

जब भारत में टिक-टॉक बैन हुआ तो उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अपना अड्‌डा बनाया।