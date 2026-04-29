रोहन मेहरा के साथ जुड़ रहा पूजा हेगड़े का नाम

रोहन मेहरा कौन हैं? पूजा हेगड़े के साथ कथित रिश्ते को लेकर बटोर रहे चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 03:24 pm Apr 29, 202603:24 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपनी निजी जिंदगी को लेकर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। खबरों के मुताबिक, उनका नाम रोहन मेहरा के साथ जुड़ रहा है। ऐसी चर्चा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, इन चर्चाओं पर दोनों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फैंस रोहन के बारे में जानने को बेताब हैं। अगर आप अभी तक रोहन और उनके काम से वाकिफ नहीं हैं, तो हम आपको बता देते हैं।