बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा रिखी कौन हैं?

कौन हैं बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा रिखी, जिन्होंने शादी के 5 महीने में लिया तलाक?

लेखन अंशिका शुक्ला 01:02 pm Sep 01, 202601:02 pm

क्या है खबर?

मशहूर रैपर बादशाह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी दूसरी पत्नी ईशा रिखी से अलग होने की जानकारी साझा की है। शादी के महज 5 महीने बाद ही दोनों के रिश्ते में अनबन की खबर सामने आई। इसके बाद फैंस के बीच ईशा को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। ऐसे में आइए जानते हैं ईशा कौन हैं और क्या करती हैं।