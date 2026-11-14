अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' पर किसका हक? जानिए कौन हैं रमोला बच्चन, जिन्होंने उठाए सवाल

रमोला एक फैशन डिजाइनर और कारोबारी हैं। वह अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ की पूर्व पत्नी हैं।

अमिताभ और रमोला की मुलाकात 1960 के दशक में हुई थी, जब अमिताभ कोलकाता की एक कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों एक-दूसरे को जानते थे। बाद में अमिताभ ने ही रमोला की मुलाकात अजिताभ से करवाई थी।

साल 1973 में रमोला और अजिताभ की शादी हुई और संयोग से उसी साल अमिताभ ने भी जया बच्चन से विवाह किया था।