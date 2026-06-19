जानिए कौन हैं ईरान की मशहूर गायिका परस्तू अहमदी

ईरानी गायिका परस्तू अहमदी कौन हैं, जिन्हें बिना हिजाब गाना गाने पर मिली कोड़ों की सजा?

लेखन नेहा शर्मा 04:57 pm Jun 19, 202604:57 pm

क्या है खबर?

परस्तू अहमदी ईरान की एक लोकप्रिय पारंपरिक और लोक गायिका हैं। वो ईरान में महिलाओं की आजादी और संगीत पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में परस्तू पूरी दुनिया में तब चर्चा में आईं, जब ईरान की एक अदालत ने उन्हें बिना हिजाब के लाइव कॉन्सर्ट करने के जुर्म में 74 कोड़े मारने और 2 साल का बैन लगाने की बेहद क्रूर सजा सुनाई। आइए विस्तार से जानें कौन हैं परस्तू अहमदी।