अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही कौन थीं, जिनका 30 साल की उम्र में हुआ निधन?

19 नवंबर, 1996 को जन्मीं दिव्यांका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थीं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से BCA करने के बाद उन्होंने सिक्किम से MBA में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वर्तमान में वह अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में रह रही थीं। दिव्यांका को गायक मासूम शर्मा के 'बटेऊ हरियाणे ते' और 'मैडम जी' समेत कई गानों से पहचान मिली थी। इंस्टाग्राम पर उनके 13 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं।

दुखद

फैंस और सितारे दिव्यांका को दे रहे श्रद्धांजलि

दिव्यांका के निधन की खबर आने से हरियाणवी सिनेमा और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सितारे और फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक यूजर ने दुख जताते हुए लिखा, 'आपकी याद आएगी दिव्यांका सिरोही जी।' एक अन्य ने लिखा, 'इतनी कम उम्र में लोगों को दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है?' हालांकि, अभिनेत्री के परिवार की तरफ से उनके निधन पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है।