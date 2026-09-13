काैन हैं गायक गुलाब सिद्धू, जिनके घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग?

गायक गुलाब सिद्धू कौन हैं, जिनके घर पर हुई फायरिंग? सिद्धू मूसेवाला से था खास रिश्ता

लेखन नेहा शर्मा 05:53 pm Sep 13, 202605:53 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के बरनाला स्थित घर के बाहर शनिवार देर रात नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक सवार हमलावरों ने घर के गेट पर कई गोलियां चलाईं। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर बलविंदर सिंह उर्फ डोनी बाल ने ली है। घटना के वक्त गुलाब सिद्धू घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कौन हैं गुलाब सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला से उनका क्या रिश्ता था।