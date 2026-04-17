जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलैज कौन हैं, जिनकी तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक?

परिचय

कौन हैं लिजलैज?

लिजलैज जर्मन-साउथ अफ्रीकन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके बारे में कोई पुख्ता या विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्हें 'व्लॉगर, फूडी और सिंगर' बताया गया है। उनकी इंस्टाग्राम सक्रियता से पता चलता है कि वह लाइफस्टाइल, संगीत और मनोरंजन पर वीडियो बनाती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लिजलैज भारत का दौरा भी कर चुकी हैं। जनवरी, 2026 में उन्होंने हरियाणा में एक शादी समारोह में शिरकत की थी।