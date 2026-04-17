LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलैज कौन हैं, जिनकी तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक?
जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलैज कौन हैं, जिनकी तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक?
जानिए कौन हैं जर्मन मॉडल लिजलैज

जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलैज कौन हैं, जिनकी तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक?

लेखन ज्योति सिंह
Apr 17, 2026
12:53 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सिर्फ खेल के मैदान में रहकर चर्चा नहीं बटोरते, बल्कि सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। पिछले साल उन्होंने अभिनेत्री अवनीत कौर की तस्वीर को लाइक किया था, जिसके बाद मामले ने खूब तूल पकड़ा। हालांकि, क्रिकेटर की तरफ से इसे एल्गोरिदम की दिक्कत करार दिया था। अब उन्होंने जर्मनी की इन्फ्लुएंसर लिजलैज की कथित तौर पर बोल्ड तस्वीर को इंस्टाग्राम पर लाइक किया है।

परिचय

कौन हैं लिजलैज?

लिजलैज जर्मन-साउथ अफ्रीकन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके बारे में कोई पुख्ता या विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्हें 'व्लॉगर, फूडी और सिंगर' बताया गया है। उनकी इंस्टाग्राम सक्रियता से पता चलता है कि वह लाइफस्टाइल, संगीत और मनोरंजन पर वीडियो बनाती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लिजलैज भारत का दौरा भी कर चुकी हैं। जनवरी, 2026 में उन्होंने हरियाणा में एक शादी समारोह में शिरकत की थी।

दावा

लिजलैज की तस्वीर लाइक करने का दावा

एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि विराट ने कथित तौर पर लिजलैज की तस्वीर को लाइक किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्रिकेटर ने ऐसा गलती से किया है, या फिर एल्गोरिदम की गड़बड़ी है। उधर रेडिट यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'मतलब इंसान एक लाइक भी नहीं कर सकता।' दूसरे ने लिखा, 'अनुष्का भाभी फिर नाराज होंगी।' एक अन्य ने विराट को सुझाव देते हुए लिखा, 'चीकू भाई प्राइवेट आईडी बना लो...।'

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

कोहली ने ये तस्वीर की लाइक

Advertisement