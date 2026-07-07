फ्लोरिडा इन्फ्लुएंसर ड्रीमडॉल ब्रिई की मौत

इन्फ्लुएंसर ड्रीमडॉल ब्रिई कौन थीं, जिनकी फ्लोरिडा में गोलीबारी के चलते हुई मौत?

लेखन ज्योति सिंह 01:26 pm Jul 07, 202601:26 pm

क्या है खबर?

फ्लोरिडा की जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ड्रीमडॉल ब्रिई की हत्या कर दी गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, वह मिरामार में अपनी हरे रंग की लेम्बोर्गिनी उरुस चलाते हुए कहीं जा रही थीं। तभी गोलीबारी के दौरान उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 21 वर्षीय ड्रीमडॉल ने 5 जुलाई (रविवार) को अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि लैंबोर्गिनी में सवार 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।