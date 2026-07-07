इन्फ्लुएंसर ड्रीमडॉल ब्रिई कौन थीं, जिनकी फ्लोरिडा में गोलीबारी के चलते हुई मौत?
क्या है खबर?
फ्लोरिडा की जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ड्रीमडॉल ब्रिई की हत्या कर दी गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, वह मिरामार में अपनी हरे रंग की लेम्बोर्गिनी उरुस चलाते हुए कहीं जा रही थीं। तभी गोलीबारी के दौरान उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 21 वर्षीय ड्रीमडॉल ने 5 जुलाई (रविवार) को अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि लैंबोर्गिनी में सवार 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
जांच
गोलीबारी करने वाले आरोपियों का मकसद जानने में जुटी पुलिस
NDTV के मुताबिक, CCTV फुटेज में एक सफेद सेडान को लेम्बोर्गिनी का पीछा करते देखा गया। वह उसके बगल में आकर रुकी। गोली चलने के बाद संदिग्ध वहां से भाग निकले। मिरामार पुलिस घटना के पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रही है। उधर, इन्फ्लुएंसर के परिवार ने बताया कि ड्रीमडॉल उस रात से पहले एक पार्टी में शामिल हुई थीं। उनका पेट्रोल पंप पर कथित झगड़ा हुआ, लेकिन इसका गोलीबारी से संबंध है या नहीं, ये नहीं पता।
परिचय
जानिए कौन थीं इन्फ्लुएंसर ड्रीमडॉल
ड्रीमडॉल का पूरा नाम 'ब्रियाना जॉनसन' था, जो दक्षिण फ्लोरिडा की उभरती हुईं सोशल मीडिया हस्ती थीं। उन्होंने फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी और लग्जरी ट्रैवल से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करके खूब शोहरत कमाई थी। उनके टिकटॉक पर 3.7 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 85,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। इसके अलावा, ड्रीमडॉल संगीत भी सीख रही थीं। उन्हें मुख्य रूप से वायरल ट्रैक 'बेंड ओवा' के लिए जाना जाता था।उनकी मौत से फैंस बेहद दुखी हैं।