कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी

यश माहेश्वरी कौन हैं, जिन्होंने महिलाओं के सिंदूर का मजाक उड़ाया? अब मांग रहे माफी

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Nov 25, 202601:34 pm

क्या है खबर?

स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गए हैं। विवाद का कारण उनके द्वारा की गई एक विवादित टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं के सिंदूर का मजाक उड़ाया था। वीडियो सामने आने के बाद, BJP नेता रितु जायसवाल ने उनके खिलाफ FIR की मांग की। सोशल मीडिया यूजर्स भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच, कॉमेडियन ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है।