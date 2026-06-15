जानिए कौन हैं कॉमेडियन मधुर विर्ली

कॉमेडियन मधुर विर्ली कौन हैं, जो 'बलात्कार' का मजाक बनाकर बुरे फंसे?

लेखन ज्योति सिंह 04:29 pm Jun 15, 202604:29 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' में नजर आए स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों '370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद के चलते लोगों की आलोचनाओं का शिकार बने हुए हैं। इस बीच, एक और कॉमेडियन मधुर विर्ली लोगों के निशान पर आ गए हैं। हुआ यह है कि उनका एक पुराना स्टैंड-अप वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो 2024 का है। इसमें उन्हें 'बलात्कार' जैसे जघन्य अपराध पर भद्दी टिप्पणी करते सुना गया, जिसपर अब थू-थू हो रही है।