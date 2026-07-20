अभिनेत्री साहिबा बाली कौन हैं, जिन्होंने अर्जुन कपूर के साथ डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी?

अभिनेत्री साहिबा बाली कौन हैं, जिन्होंने अर्जुन कपूर के साथ डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी?
क्या है खबर?
अर्जुन कपूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर लोगों का ध्यान बटोर रहे हैं। लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर उन्हें अभिनेत्री साहिबा बाली के साथ तस्वीरें क्लिक कराते हुए देखा गया। जैसे ही उनकी तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुईं, तो नजदीकियां देख लोगों ने उनके बीच डेटिंग की अटकलें लगानी शुरू कर दीं। हालांकि, इन अटकलों का साहिबा ने अपने अंदाज में जवाब दिया है।
प्रतिक्रिया
साहिबा ने मजाकिया अंदाज में कही ये बात
साहिबा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्जुन के साथ ली गई एक तस्वीर को साझा किया और कैप्शन में लिखा, 'हर बात पर यकीन मत करो, भाग 2।'
इस प्रतिक्रिया से उन्होंने अफवाहों के निराधार होने का संकेत दिया और ऑनलाइन चल रही चर्चा पर तंज भी कसा।
फैंस भी उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं कि अभिनेत्री ने बिना नाराजगी दिखाए और औपचारिक स्पष्टीकरण देने के बजाय एक हास्यपूर्ण तरीका अपनाया।
परिचय
जानिए कौन हैं अभिनेत्री साहिबा
5 दिसंबर, 1994 को एक कश्मीरी परिवार में जन्मीं साहिबा ने 2018 में फिल्म 'लैला मजनू' से अपना अभिनय करियर शुरू किया था।
उन्हें 'बार्ड ऑफ ब्लड' (2019), ' तनाव' (2022) और 'अमर सिंह चमकीला' (2024) जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है।
सिनेमा में आने से पहले, साहिबा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बिजनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
वह जोमैटो के 'फीडिंग इंडिया' अभियान में मार्केटिंग एसोसिएट भी रह चुकी हैं।