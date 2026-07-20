साहिबा बाली ने रिश्ते की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी

अभिनेत्री साहिबा बाली कौन हैं, जिन्होंने अर्जुन कपूर के साथ डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी?

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Jul 20, 202610:35 am

क्या है खबर?

अर्जुन कपूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर लोगों का ध्यान बटोर रहे हैं। लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर उन्हें अभिनेत्री साहिबा बाली के साथ तस्वीरें क्लिक कराते हुए देखा गया। जैसे ही उनकी तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुईं, तो नजदीकियां देख लोगों ने उनके बीच डेटिंग की अटकलें लगानी शुरू कर दीं। हालांकि, इन अटकलों का साहिबा ने अपने अंदाज में जवाब दिया है।